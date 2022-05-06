6 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 21:53 — REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове, который состоится 9 мая, прошла утром 6 мая. ИА REGNUM предлагает вниманию читателей фоторепортаж Натальи Стрельцовой.

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Репетиция состоялась на площади Ленина — именно там 9 Мая состоится уже сам парад.

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Открывает парад знаменная группа, за ней шествуют парадные расчёты военнослужащих. Серди них — представители 27-го смешанного авиационного полка, парадные расчеты арсенала воздушно-космических сил и войск РЭБ, артиллеристы. Также в параде участвуют сотрудники МЧС, УМВД и УФСИН, а замкнут колонну воспитанники кадетского корпуса, казачьей школы и юнармейцы.

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Даже репетиция парада собрала множество зрителей. А увидеть сам парад в этом году смогут все желающие.

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Тамбове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM