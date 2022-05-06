Нижний Новгород, , 17:16 — REGNUM В парке Станкозавода жители Нижнего Новгорода посадили 15-миллионное дерево в рамках международного проекта «Сад Памяти». Юбилейным деревом стала ива, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Сад памяти telegram-канал нижегородского губернатора Глеба Никитина

Нижегородскую акцию посвятили трудовому подвигу горьковчан. Ветераны-работники Станкозавода сами попросили разбить сад в парке. В торжественном мероприятии приняли участие около 40 человек.

«Сад памяти» объединит людей разных профессий, разных поколений. Сейчас это имеет особую ценность. Участвуя в акции, мы не только чтим память, но и благодарим наших предков за смелость и отвагу, которые они показывали на полях сражений и в тылу», — подчеркнул губернатор региона Глеб Никитин.

В годы Великой Отечественной войны в Нижнем Новгороде (в те годы — Горький) было налажено производство практически всех видов оборонной продукции. Предприятия лёгкой промышленности производили военную обувь, форму, палатки, парашюты. Трудовые достижения и вклад в Победу предприятий Горького не раз были отмечены правительственными наградами: Трудовым Красным Знаменем, орденом Великой Отечественной войны I степени и другими. Также городу было присвоено звание «город трудовой доблести».

Нижегородская область приняла эстафету проекта от Чувашии.

ИА REGNUM напоминает, Приморье в очередной раз присоединилось к патриотической акции «Сад памяти», приуроченной к празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ближайшее время новый «Сад памяти» создадут во Владивостоке на территории мультимедийного парка «Россия — Моя история», открытому по поручению Президента РФ Владимира Путина.