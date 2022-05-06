Лондон, , 18:11 — REGNUM Британский актёр Дэниел Рэдклифф продаёт мантии персонажей из вселенной «Гарри Поттера». Об этом 6 мая пишет портал Spletnik.ru.

Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера Цитата из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1». реж Дэвид Йейтс. 2010. Великобритания, США

Стоимость одного комплекта, в который входят эксклюзивные мантия и галстук, составляет €33. Сам Рэдклифф заверил, что часть средств, вырученных от продажи, будет направлена на помощь украинским семьям.

Напомним, что Дэниел Рэдклифф прославился благодаря съёмкам в серии фильмов о Гарри Поттере. В 2009 году актёр попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый актер десятилетия.

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