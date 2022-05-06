Мадрид, , 17:11 — REGNUM Число пострадавших от взрыва здания в центре Мадрида выросло до 18 человек, сообщает 6 мая Служба гражданской обороны.

Фонтан Кибела в Мадриде Владимир Шеляпин

По словам руководителя спасательной операции Рафаэля Феррандиса, еще два человека могут быть под завалами.

Причина взрыва до сих пор не объявлена. В СМИ даётся версия о взрыве бытового газа.

Район происшествия оцеплен полицией, рядом развёрнут полевой госпиталь.

Пожарные проводят осмотр повреждённого здания.

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