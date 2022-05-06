Выросло число людей, пострадавших от взрыва в Мадриде
Мадрид, 6 мая, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Число пострадавших от взрыва здания в центре Мадрида выросло до 18 человек, сообщает 6 мая Служба гражданской обороны.
Владимир Шеляпин
Фонтан Кибела в Мадриде
По словам руководителя спасательной операции Рафаэля Феррандиса, еще два человека могут быть под завалами.
Причина взрыва до сих пор не объявлена. В СМИ даётся версия о взрыве бытового газа.
Район происшествия оцеплен полицией, рядом развёрнут полевой госпиталь.
Пожарные проводят осмотр повреждённого здания.