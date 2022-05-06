Калуга, , 17:25 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша 6 мая принял участие в отправке вагонов с гуманитарным грузом для жителей Донецкой и Луганской народных республик. В торжественном митинге на железнодорожной станции Калуга-1, посвященном Всероссийской акции «Поезд помощи Донбассу», участвовали представители общественных организаций, бизнеса, волонтеры. С инициативой поддержать их стремление в сборе помощи братским республикам выступили Народный фронт и ОАО «РЖД», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в отправке вагонов с гуманитарным грузом для жителей Донбасса Пресс-служба правительства Калужской области

Железнодорожный состав формируется в Москве из брендированных вагонов, которые прибудут в столицу из 60 российских регионов. «Поезд помощи Донбассу» доставит в Ростовскую область продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, муку, одежду, канцелярские товары, бытовую химию, строительные материалы, удобрения.

«Помощь тем, кто в ней нуждается, и любовь к близким людям — это черта, которая всегда отличала нас, россиян. Мы сегодня отправляем столь необходимый груз помощи людям, которые в Донецке и Луганске её очень ждут», — отметил Владислав Шапша.

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