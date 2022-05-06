Вашингтон, , 17:47 — REGNUM Мужчине, напавшему на комика Дэйва Шаппелла во время выступления в Голливуде, не будет предъявлено обвинение в тяжком преступлении, ему инкриминируется лишь четыре отдельных мелких правонарушениях. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на прокуроров.

Американский комик Дэйв Шапелл (сс) John Bauld from Toronto

Нападавший, 23-летний Исайя Ли, набросился на Шаппелла, повалил его на сцену и приставил к нему нож, привязанный к муляжу пистолета, говорится в заявлении департамента полиции Лос-Анджелеса.

Полиция задержала Ли сразу после инцидента, после чего ему было предъявлено обвинение в нападении со смертоносным оружием. Он был помещен в тюрьму с возможностью выхода под залог в размере $30 тысяч.

Позже прокуратура округа Лос-Анджелес заявила, что не будет предъявлять Ли обвинение в преступном применении оружия и передает дело в городскую прокуратуру.

Городской прокурор Лос-Анджелеса Майк Фойер выдвинул против Ли четыре обвинения — в нанесении побоев, хранении оружия с целью нападения, несанкционированном выходе на сцену во время выступления и создании помех ходу мероприятия.

Отметим, что Шапелл выступал в рамках 11-дневного фестиваля «Netflix — это шутка», где также приняли участие другие комики.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники американского сервиса платного онлайн-телевидения Netflix в октябре 2021 года провели забастовку в знак протеста против решения начальства выпустить комедийный спецвыпуск The Closer с Дэйвом Шапеллом, который, по их словам, высмеивает трансгендеров. Сам Шапелл не отказался от своих слов вопреки бурной критике по поводу того, что он якобы пропагандирует фанатизм по отношению к трансгендерам.

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