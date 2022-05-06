Вашингтон, 6 мая 2022, 17:47 — REGNUM Мужчине, напавшему на комика Дэйва Шаппелла во время выступления в Голливуде, не будет предъявлено обвинение в тяжком преступлении, ему инкриминируется лишь четыре отдельных мелких правонарушениях. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на прокуроров.
Нападавший, 23-летний Исайя Ли, набросился на Шаппелла, повалил его на сцену и приставил к нему нож, привязанный к муляжу пистолета, говорится в заявлении департамента полиции Лос-Анджелеса.
Полиция задержала Ли сразу после инцидента, после чего ему было предъявлено обвинение в нападении со смертоносным оружием. Он был помещен в тюрьму с возможностью выхода под залог в размере $30 тысяч.
Позже прокуратура округа Лос-Анджелес заявила, что не будет предъявлять Ли обвинение в преступном применении оружия и передает дело в городскую прокуратуру.
Городской прокурор Лос-Анджелеса Майк Фойер выдвинул против Ли четыре обвинения — в нанесении побоев, хранении оружия с целью нападения, несанкционированном выходе на сцену во время выступления и создании помех ходу мероприятия.
Отметим, что Шапелл выступал в рамках 11-дневного фестиваля «Netflix — это шутка», где также приняли участие другие комики.
Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники американского сервиса платного онлайн-телевидения Netflix в октябре 2021 года провели забастовку в знак протеста против решения начальства выпустить комедийный спецвыпуск The Closer с Дэйвом Шапеллом, который, по их словам, высмеивает трансгендеров. Сам Шапелл не отказался от своих слов вопреки бурной критике по поводу того, что он якобы пропагандирует фанатизм по отношению к трансгендерам.
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