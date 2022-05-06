Москва, , 17:06 — REGNUM Курс доллара резко вырос на торгах в пятницу, 6 мая, и поднялся выше отметки в 70 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

По состоянию на 15:00 курс доллара рос на 3 рубля 25 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигал 70,25 рубля.

На текущий момент американская валюта немного ослабила рост и торгуется на уровне 69,13 рубля.

Тем временем курс евро вырос на 2 рубля 68 копеек и достиг 72,83 рубля.

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