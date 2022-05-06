Нягань, Югра, 6 мая, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В Югре бывший сотрудник нефтедобывающей компании подозревается в коммерческом подкупе на сумму свыше восьми миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

По версии следствия в июле–августе 2020 года 31-летний обвиняемый, занимая должность главного специалиста производственно-технического отдела нефтедобывающего предприятия, потребовал от руководителей двух подрядных фирм взятку за заключение договоров, их оплату и приёмку выполненных работ. От одного он получил около семи миллионов рублей, от второго — более 1,2 млн рублей.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч.8 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп в особо крупном размере»).

Отмечается, что преступные действия подозреваемого выявлены сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО при содействии службы безопасности нефтедобывающей компании.