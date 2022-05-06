Нижний Новгород, 6 мая, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Несмотря на антироссийские санкции, введённые властями США и Евросоюза, строительство ледовой арены в Нижнем Новгороде не планируют отменять или переносить на более поздний срок. Об этом заявил генеральный директор клуба континентальной хоккейной лиги «Торпедо» Александр Харламов на пресс-конференции.

(сс) Matthew Fournier Коньки

По его словам, экономическая ситуация в регионе и в России в целом налаживается, а потому возведение нового спортивно-развлекательного объекта начнётся уже в ближайшее время.

«Было страшное время, когда скакнули курсы, но сейчас ситуация стабилизируется. Надо строить, потому что ждать смысла нет», — подчеркнул Харламов.

ИА REGNUM напоминает, что согласно проекту, общая площадь ледовой арены в Нижнем Новгороде должна будет составить 70 тысяч квадратных метров. На территории этого комплекса оборудуют хоккейную площадку с трибунами для 12 000 зрителей, ледовую арену с трибунами для 200 зрителей, а также спортивный и тренажерный залы.

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