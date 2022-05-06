Вашингтон, 6 мая 2022, 17:05 — REGNUM Очередные антироссийские санкции планируется обсудить на грядущем саммите G7, сообщает 6 мая Bloomberg.
По данным источников агентства, переговоры в формате видеоконференции пройдут 8 мая.
Будет рассматриваться внесение возможных изменений в готовящиеся новые санкции.
Напомним, страны Европейского союза продолжают попытку согласовать шестой пакет антироссийских санкций. Сильные разногласия вызывает тема эмбарго на российскую нефть.
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