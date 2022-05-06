6 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Игорь Галактионов, , 17:27 — REGNUM В начале торговой сессии в четверг, 5 мая, покупатели на рынке нефти предприняли попытку поднять цены вверх, однако к завершению торгов цены продемонстрировали небольшое снижение. Причина в том, что сейчас на рынок воздействуют факторы, оказывающие, по сути, противоположное влияние на цены.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, в частности, существенное влияние, толкающее цены вверх, оказывают риски ограничения предложения на фоне проблем с поставками российской нефти. Вторым фактором поддержки служит сохраняющийся дефицит дополнительных свободных мощностей ОПЕК, что не позволяет экспортерам альянса оперативно нарастить добычу. В то же время высокие цены уже начинают оказывать довольно губительное воздействие на спрос, тем более что уровень потребления топлива уже пострадал в КНР в результате введенного карантина в Шанхае.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent на дневном графике пробили верхнюю границу большого двухмесячного треугольника и на протяжении двух сессий подряд закрывают торги на достигнутых уровнях. Технически, данный сигнал дает основания полагать, что рост продолжится. В качестве ближайшей цели выступает диапазон $115–116 за баррель, превысив который котировки могут устремиться в район $123–124 за баррель.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

Еврокомиссия на этой неделе озвучила план ЕС по отказу от поставок российской нефти. Согласно ему, большая часть стран Евросоюза в течение 6 месяцев должна полностью отказаться от поставок российской нефти и до конца этого года — от нефтепродуктов. В то же время ряд стран, включая, в частности, Венгрию и Словакию, может растянуть сроки отказа от поставок до конца 2023 года. При этом Еврокомиссия ратует за то, чтобы вести запрет для европейского бизнеса на любые услуги по транспортировке и страхованию российских нефтяных грузов.

Согласно оценкам, объем выпадающих поставок из РФ к концу 2022 года может достигнуть 2 млн баррелей в сутки нефти и 1,5 млн баррелей в сутки нефтепродуктов. Этот объем поставок необходимо переориентировать и направить либо на внутренний рынок, либо в Азию, иначе российским нефтяникам придется сокращать добычу. Риски, связанные с подобным сценарием, стали главным фактором, оказавшим поддержку растущей динамике цен на нефть на этой неделе.

Добыча нефти Bashneft.ru

Участники альянса ОПЕК+ хотя и продолжают действовать в соответствии с ранее утвержденным планом, наращивая квоты по добыче, однако большая часть стран — экспортеров не может повысить добычу из-за отсутствия требуемых мощностей. В частности, на следующий месяц страны–участники одобрили повышение квот на 432 тыс. баррелей в сутки. Однако уже очевидно, что объем предложения со стороны ОПЕК+ будет оставаться ограниченным, а значит, почти не будет оказывать влияние на движение котировок.

США, в свою очередь, анонсировали заключение первых сделок для восполнения стратегических нефтяных резервов (SPR). В частности, как стало известно в четверг, 5 мая, уже осенью планируется законтрактовать 60 млн баррелей и направить их на восполнение SPR в начале 2023 года.

Сильный доллар продолжает негативным образом сказываться на доступности сырья для держателей других валют. По итогам заседания ФРС США, прошедшего в среду, 4 мая, индекс доллара DXY развернулся к снижению, но уже на следующий день вновь вернулся к максимумам, что главным образом отразилось на развороте нефтяных котировок в четверг и привело к их снижению внутри дня.