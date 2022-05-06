Волгоград, 6 мая, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Три новые тематические площадки будут работать 9 мая в Волгограде. Среди них — «Погранзастава», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 мая в пресс-службе администрации города.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Центральная набережная Волгограда

Интерактивные площадки на верхней террасе Центральной набережной начнут свою работу в 11:00. Гости праздника смогут посетить «Погранзаставу», где в течение дня будут «нести службу» пограничники с собаками. Другими новинками станут историческая инсталляция «На привале в час тишины» и музыкальная площадка «Вечером после Победы», где артисты муниципальных учреждений культуры исполнят популярные песни военных лет.

Две полевые кухни угостят горожан чаем и солдатской кашей.