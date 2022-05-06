Шарья, Костромская область, 6 мая, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Физкультурный комплекс с искусственным льдом в городе Шарье Костромской области строят с отставанием от графиков. Об этом сообщает костромское отделение Народного фронта. По словам строителей, срыв сроков произошёл из-за проблем с финансированием и ошибочного выбора места.

ОНФ по Костромской области Стройплощадка Ледовой арены

«Я общалась со строителями, и они указали на проблемы с финансированием и неправильный выбор места. Они вырыли котлован и устроили фундамент, но из-за влаги начал проваливаться грунт, везде стоят огромные лужи. Место определяла администрация города», — рассказала ИА REGNUM жительница Шарьи, член ОНФ Ирина Глушкова.

Контракт на возведение объекта между государственным учреждением «Облстройзаказчик» и московской компанией «Строй Профи М» был заключен 29 сентября 2021 года. По его условиям до 30 ноября 2022 года в городе должен появиться двухэтажный спортивный комплекс площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Большую часть средств на реализацию проекта стоимостью 272 млн рублей области в рамках национального проекта «Демография» выделил федеральный бюджет.

Согласно графику производства работ, к началу мая 2022 года на стройплощадке уже должен был появиться корпус с крышей, дверями и наружными сетями. По факту на объекте возведён лишь фундамент, работы выполнены на 26%.

Как писало ИА REGNUM, до этого в Шарье сорвалась благоустройство парка «Музей леса» по нацпроекту «Жилье и городская среда». На приведения общественного пространства в порядок выделили 100 млн рублей, 70% от суммы выделила федерация. Ярославский подрядчик должен был завершить работы 15 августа 2021 года, однако 22 января 2022 года контракт был расторгнут из-за «крайне низких» темпов работ. Рабочие не успели поставить скамейки в парке, смонтировать стеклянный купол для проведения мероприятий и проложить электросети. Доделывать объект будет другой исполнитель.