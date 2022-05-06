Сува, 6 мая, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Власти Фиджи конфисковали яхту Amadea, принадлежащую, как утверждается, члену Совета Федерации и миллиардеру Сулейману Керимову. Судно было конфисковано 5 мая по запросу США, которые продолжают применять санкции в отношении российских предпринимателей, сообщает 6 мая The Washington Post.

Hlebushek Сулейман Керимов

Министерство юстиции Фиджи исполнило ордер на арест судна Amadea, которое, по заявлению властей, «подлежит конфискации на основании вероятного нарушения американского законодательства».

Согласно данным сервиса MarineTraffic, отслеживающего передвижение судов, яхта прибыла на Фиджи из мексиканского порта Мансанильо на побережье Тихого океана. Судно ходит под флагом Каймановых Островов.

Тем временем парламентский помощник сенатора Алексей Красовский заявил агентству «Прайм», что у Сулеймана Керимова «нет никакой яхты» и он не является владельцем судна, арестованного на Фиджи.