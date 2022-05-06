Вашингтон, 6 мая, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Американский режиссёр Дэвид Эйр, известный по ленте «Отряд самоубийц», собирается снять новый боевик при участии Джейсона Стейтема. Об этом сообщил портал Screen Rant 6 мая.

Кадр из интервью для WGN News Джейсон Стейтем

Как сообщает источник, предстоящая картина получит название «Пчеловод», а сценаристом выступит Курт Уиммер («Эквилибриум»). Детали проекта пока что не раскрываются, однако съёмки планируют начать уже осенью 2022 года.

Напомним, что за свою карьеру Дэвид Эйр принял участие в создании 14 фильмов. Наиболее знаковыми работами режиссёра стали «Короли улиц», «Саботаж», «Отряд самоубийц» и «Яркость».