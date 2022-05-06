Вашингтон, 6 мая, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Для разработчиков в России закрыли доступ к обновлениям платных приложений в Google Play, сообщается 6 мая в блоге сервиса. Это сделано в рамках антироссийских санкций.

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Российские разработчики не смогут загружать и обновлять платные приложения. Если у разработчиков приложения в Google Play относятся к категории «критически необходимых услуг», им рекомендовано сделать приложение полностью бесплатным.

Между тем те подписки, которые уже были оплачены, продолжают действовать до окончания указанного в приложении периода, по истечении которого их аннулируют.

Стоит также отменить, что бесплатные игры и приложения можно скачивать из Play Store. Те приложения, которые были этими пользователями оплачены и загружены, остаются доступными.

Напомним, Google Play с 10 марта прекратил работу для российских пользователей в России.

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