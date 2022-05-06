Таллин, , 16:49 — REGNUM Запуск нынешней осенью нового терминала для приема Эстонией и Финляндией сжиженного газа в порту Палдиски может быть не реализован из-за неконструктивной позиции представителей госмонополии- энергосетевой компании Elering.

Ямал СПГ Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом председатель совета компании Alexela, выступающей основным спонсором строительства СПГ-терминала, Хейти Хяэль заявил в интервью крупнейшему изданию Эстонии Postimees.

«Считаю, что пока ничего не готово к отказу от российского газа, и понимания того, как будет строиться СПГ-терминал в Палдиски, тоже нет», — сообщил он.

Хяэль добавил, что «последние два месяца переговоров между нами и государством в лице госкомпании Elering, управляющей основными газо- и электросетями, ни к чему не привели. Никакого сближения позиций не произошло».

По его словам, со стороны Alexela сделано все для того, чтобы строительство «в темпе мирового рекорда — за пять месяцев» было осуществлено. Однако, без понимания того, как будут выстраиваться отношения с энергосбытовым монополистом Elering, начинать строительство невозможно, добавил эстонский бизнесмен.

«Время поджимает, нам нужно принимать окончательное решение, ставить последние подписи и начинать работу, иначе до зимы завершить строительство будет нереально», — уверен Хяэль.

Инвестор сообщил, что стороны проекта к сегодняшнему дню не смогли договориться даже по основным принципам будущего договора: «Думаю, что близок тот момент, когда нам придется сказать: извините, ваше время истекло».

По личному мнению Хяэля, озвученному СМИ, государство ведет с предприятием формальные переговоры, специально затягивая их.

«Мой вывод основан на том, что на минувшей неделе в парламентское производство поступили поправки к законам о газовом рынке, конкуренции и чрезвычайных ситуациях, которые вопреки евродирективам, устанавливают монополию Elering на оперирование СПГ-терминалами. Частным предпринимателям здесь делать уже будет нечего», — заявил Хяэль.

Он добавил: «Полагаю, что закон примут ускоренными темпами, после чего нас пошлют на три буквы. По этому закону нам вообще нельзя будет заниматься СПГ-терминалами».

Отвечая на вопрос Postimees «Может ли так случиться, что к осени Эстония в итоге останется без газа?», председатель совета компании Alexela Хейти Хяэль заявил: «Скорее всего, так и будет».