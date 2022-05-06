Главный спонсор СПГ-терминала в Эстонии: проект под угрозой срыва
Таллин, 6 мая, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Запуск нынешней осенью нового терминала для приема Эстонией и Финляндией сжиженного газа в порту Палдиски может быть не реализован из-за неконструктивной позиции представителей госмонополии- энергосетевой компании Elering.
Об этом председатель совета компании Alexela, выступающей основным спонсором строительства СПГ-терминала, Хейти Хяэль заявил в интервью крупнейшему изданию Эстонии Postimees.
«Считаю, что пока ничего не готово к отказу от российского газа, и понимания того, как будет строиться СПГ-терминал в Палдиски, тоже нет», — сообщил он.
Хяэль добавил, что «последние два месяца переговоров между нами и государством в лице госкомпании Elering, управляющей основными газо- и электросетями, ни к чему не привели. Никакого сближения позиций не произошло».
По его словам, со стороны Alexela сделано все для того, чтобы строительство «в темпе мирового рекорда — за пять месяцев» было осуществлено. Однако, без понимания того, как будут выстраиваться отношения с энергосбытовым монополистом Elering, начинать строительство невозможно, добавил эстонский бизнесмен.
«Время поджимает, нам нужно принимать окончательное решение, ставить последние подписи и начинать работу, иначе до зимы завершить строительство будет нереально», — уверен Хяэль.
Инвестор сообщил, что стороны проекта к сегодняшнему дню не смогли договориться даже по основным принципам будущего договора: «Думаю, что близок тот момент, когда нам придется сказать: извините, ваше время истекло».
По личному мнению Хяэля, озвученному СМИ, государство ведет с предприятием формальные переговоры, специально затягивая их.
«Мой вывод основан на том, что на минувшей неделе в парламентское производство поступили поправки к законам о газовом рынке, конкуренции и чрезвычайных ситуациях, которые вопреки евродирективам, устанавливают монополию Elering на оперирование СПГ-терминалами. Частным предпринимателям здесь делать уже будет нечего», — заявил Хяэль.
Он добавил: «Полагаю, что закон примут ускоренными темпами, после чего нас пошлют на три буквы. По этому закону нам вообще нельзя будет заниматься СПГ-терминалами».
Отвечая на вопрос Postimees «Может ли так случиться, что к осени Эстония в итоге останется без газа?», председатель совета компании Alexela Хейти Хяэль заявил: «Скорее всего, так и будет».