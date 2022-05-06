Калуга, , 17:22 — REGNUM В Калужской области за период с 28 апреля по 5 мая наблюдается снижение продаж по всем видам продовольственных товаров в сравнении с аналогичным периодом апреля в среднем на 14%, что свидетельствует о снижении покупательского спроса. Об этом 6 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра конкурентной политики региона Николая Владимирова.

Магазин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По сравнению с соседними областными центрами в Калуге наблюдались максимальные цены на сосиски, сардельки, молоко питьевое пастеризованное, сыры, смеси сухие молочные для детского питания и огурцы свежие. Дефицита товаров на территории области нет.

По данным Калугаста, в первом квартале 2022 года оборот розничной торговли пищевыми продуктами составил 30 млрд 584 млн рублей, что в товарной массе на 0,2% больше, чем в январе–марте 2021 года, непродовольственными товарами — 30 млрд 977 млн рублей, что равно уровню 2021 года. На розничных рынках и ярмарках в январе–марте 2022 года реализовано товаров на сумму 2 млрд 111 рублей, что на 6,9% меньше, чем в январе–марте 2021 года.

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