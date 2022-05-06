Кострома, 6 мая 2022, 17:51 — REGNUM Глава администрации Костромы Алексей Смирнов предложил запретить парковку большегрузов вблизи жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Планируется, что запрет распространится на территорию всего областного центра. Чтобы установить его, необходимо внести изменения в региональное законодательство и Правила благоустройства Костромы. Срок, в течение которого это планируется сделать, пока не называется.
Интересно, что в основном большегрузы во дворах оставляют местные водители. Транзитный транспорт предпочитает дожидаться времени, разрешённого для проезда, за пределами города на ярославском и ивановском направлениях.
По данным управления благоустройства и дорожной деятельности администрации в жилых микрорайонах Костромы паркуются около 60 большегрузов. Основные места концентрации — улицы Самоковская и Профсоюзная. На время, пока запрет на парковку оформляют юридически, в особо проблемных точках установят запрещающие знаки.
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