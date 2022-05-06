Кострома, , 17:51 — REGNUM Глава администрации Костромы Алексей Смирнов предложил запретить парковку большегрузов вблизи жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Большегруз на единственном мосту через Волгу в Костроме

«В Костроме мы должны использовать все законные меры по ограничению стоянок большегрузов. Узкие улицы и плотная застройка делают эту проблему для Костромы особенно острой. Поэтому необходимо навести порядок в этом вопросе. Главная цель — разгрузить дороги и жилые кварталы от засилья грузового транспорта, чтобы наши горожане могли спокойно жить и передвигаться по городу», — сказал чиновник.

Планируется, что запрет распространится на территорию всего областного центра. Чтобы установить его, необходимо внести изменения в региональное законодательство и Правила благоустройства Костромы. Срок, в течение которого это планируется сделать, пока не называется.

Интересно, что в основном большегрузы во дворах оставляют местные водители. Транзитный транспорт предпочитает дожидаться времени, разрешённого для проезда, за пределами города на ярославском и ивановском направлениях.

По данным управления благоустройства и дорожной деятельности администрации в жилых микрорайонах Костромы паркуются около 60 большегрузов. Основные места концентрации — улицы Самоковская и Профсоюзная. На время, пока запрет на парковку оформляют юридически, в особо проблемных точках установят запрещающие знаки.

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