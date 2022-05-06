Бишкек, 6 мая, 2022, 16:46 — ИА Регнум. В столице Киргизии завершился двухдневный футбольный турнир «Мурас», организованный Киргизским футбольным союзом совместно с администрацией президента страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

President.kg Садыр Жапаров

В турнире приняли участие 12 команд: администрации президента, республиканского парламента, ветеранов отечественного футбола, руководителей органов местного самоуправления, представителей дипломатического корпуса и духовенства, министерств здравоохранения и образования, местных СМИ и спортивных федераций, бизнес-сообщества и деятелей культуры.

По итогам матчей переходной Кубок чемпиона и сертификат на 1 млн сомов (873 тысячи рублей) вручили победителю турнира — сборной администрации президента Киргизии. Денежное вознаграждение команда решила передать на благотворительность.

Второе место заняла команда депутатов законодательного собрания, а третье — сборная ветеранов отечественного футбола «Алга».

Также определены лучшие игроки по трём номинациям: лучшим бомбардиром турнира назван президент Киргизии Садыр Жапаров, лучшим вратарем — депутат Эмиль Жамгырчиев и лучший игроком чемпионата — ветеран «Алги» Владимир Орешин.