Москва, 6 мая, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 29 апреля составил $593,1 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

На 22 апреля международные резервы страны составляли $607,1 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $14 млрд, или на 2,3%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошло «в основном в результате отрицательной переоценки».

Напомним, ранее ЦБ сообщил, что за март международные резервы России сократились на $10,724 млрд, или на 1,74%.