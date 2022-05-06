Санкт-Петербург, 6 мая, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В стационарах Ленинградской области свободно 41,59% коек, развернутых для пациентов с COVID-19, сообщили 6 мая ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

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В настоящий момент в стационарах Ленобласти развернуто 315 коек для пациентов с COVID-19, из них занято 184, а свободна 131 койка (41,59%).

«За сутки поступило 11 человек (-2 к предыдущему дню), на ИВЛ находятся четыре пациента», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что за минувший четверг, 5 мая, в регионе было выявлен 61 инфицированный (-13).

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 186 204 человека, из них выздоровели 181 417 человек, в том числе 182 — за минувшие сутки. Умерло 3476 заболевших COVID-19, еще один летальный исход зарегистрирован за минувшие сутки.