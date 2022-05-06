Челябинск, 6 мая, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Челябинске 17-летнего подростка задержали за наркоторговлю. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Поймали его 30 апреля при размещении товара в тайниках. У него изъяли 25 свёртков с наркотическим средством.

Проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении подростку обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в регионе поймали уже нескольких несовершеннолетних наркоторговцев.