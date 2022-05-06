6 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что границы между Польшей и Украиной «больше не будет».

Оксана Переможенко, , 17:13 — REGNUM Между Польшей и Украиной «больше не будет границы». Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе выступления в Варшаве по случаю Дня польской диаспоры. Трансляцию выступления вел телеканал TVP Info.

Дуда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Между нашими странами — Польшей и Украиной — больше не будет границы. Этой границы не будет. Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», — приводит слова президента Польши РБК.

Дуда также отметил, что поляки сегодня делают все, чтобы помочь Украине противостоять России.

Заявление польского лидера обсудили пользователи мессенджера Telegram.

«Президент Польши Анджей Дуда предложил стереть границу между Польшей и Украиной. Чтобы люди жили вместе на одной земле. Руководить всеми, разумеется, будет Дуда. Зеленский может приносить ему кофе. А зачем поляк так открыто о своих планах на Западную Украину говорит? Постеснялся бы хоть чуток», — с сарказмом прокомментировал заявление Анджея Дуды автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Стереть: «Украину», «границу», — нужное подчеркнуть», — отреагировал Артем Германович.

«А заодно с границей стереть и украинцев?» — поинтересовался Андрей.

«Куда СБУ смотрит?» — не без сарказма спросил Petr.

«Ненасытная гиена Европы прискакала на пир… Прав был Черчилль», — написала Tais.

«Поляки этого давно ждут. Очень давно. Но на западной Украине этого не хотят — помнят свои грехи. А поляки ждут. Припомнят многое», — прокомментировал заявление Дуды Иван М.

Владимир Зеленский и Анджей Дуда (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

«Самое главное, Запад признает такой вариант, а то что мы Крым и Донбасс спасаем — это им не нравится», — отреагировала Наталья Х.

«Вот и сказочке конец», — пишет Яна.

«Западная [Украина] же хотела в Европу, пожалуйста, получите», — иронизирует Надежда.

«Интересна реакция украинцев», — добавила Диана.

«Ну как же, готовятся к реституции, ищут жилье», — ответила Диане одна из участниц обсуждения.

«Ну что, Андрейки, паны вернулись, вот заживете», — с сарказмом написал Stanislav.

«Ну что, будут крики западенцев (жителей западной Украины — М. Р.) про аннексию? Или они будут рады, что вернулись до пана?» — иронизирует Redwolf Wolf.

«Никаких поляков там не будет, не хватало ещё чтобы всяким там полякам какой-то метр земли достался», — возмутился в свою очередь Виктор.

«Печально, но похоже Украину уже разделили», — предположил Valentin T.

«Пусть забирают. Ох и намучаются поляки с ними», — в свою очередь отметил Sergey K.

«Наглые такие речи толкает, а что там в стане [жителей западной Украины], нет реакции на это?» — недоумевает «Мирный Житель».

«Была незалежна (независимая — М. Р.) станет залежна (зависимая — М. Р.)», — смеется Петр С.

Польско-украинская граница Silar

«За что боролись. Нет границ, а значит и государственности. Прелестно», — пишет Ксения С.

«Очень интересно послушать, что думают украинские националисты по этому поводу», — добавил Yasen.

«Перевожу с польского: все твоё — моё», — иронизирует один из участников обсуждения.

«А что Зеленский не возмущается, что на территорию претендуют? А, это другое», — с сарказмом отметил Агутин.

«Ну что, украинцы, хотели в Европу, не хотели русский — учите польский», — написал Денис.

«Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи», — смеется Umbrella corporation, напоминая цитату из повести Гоголя «Тарас Бульба».

«У поляков всё фантомные боли по Речи Посполитой. Гиена Европы», — с сарказмом подытожила Арина С.