Вашингтон, , 16:56 — REGNUM Первая леди США Джилл Байден посетит с официальным визитом в Румынию и Словакию, где планирует отпраздновать День матери с украинскими эмигрантками, а также встретится с американскими военнослужащими в обеих странах, сообщает The New York Times.

Джо Байден с супругой Джилл No 10 Downing Street

Согласно заявлению Белого дома, в пятницу, 6 мая, Джилл Байден отправится Румынию, где навестит военных США и проведёт встречу с членами военного руководства НАТО. В субботу, 7 мая, она встретится с представителями ООН и неправительственных организаций, работающих с украинскими беженцами в Румынии, а также с администрацией страны. Помимо этого супруга американского президента встретится с первой леди Румынии Кармен Йоханнис.

В воскресенье, 8 мая, Джилл Байден отправится в Словакию, где посетит центр для беженцев и государственную школу. Она также встретится с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.