Таллин, , 16:40 — REGNUM

Электричество Nastol.com.ua

Цены на электричество в Эстонии продолжат рост, следующей зимой 2023 года могут подняться до 200 евро за мегаватт-час. Об этом председатель правления госконцерна «Эстонская энергия» (Eesti Energia) Хандо Суттер сообщил агентству BNS.

«На предстоящую зиму сейчас рынок предусматривает, что цены могут подняться до 200 евро, то есть еще выше, чем они были в прошлую зиму», — отметил Суттер.

Он добавил, что в мае 2022 года работают все подразделения Нарвской электростанции, включая и остановленные ранее из-за экологических требований предприятия: «Определенно они будут работать в большем объеме и в предстоящую зиму».

Объясняя восстановление работы трех сланцедобывающих шахт, глава Eesti Energia сообщил, что произведенное из сланца электричество стало конкурентоспособным на фоне высоких цен на энергоносители. Кроме того, на госпредприятии лежит обязанность обеспечения энергетической безопасности страны- необходимо в год производить для внутреннего потребления не менее одного тераватта электроэнергии.

Поэтому Суттер признал, что роль теплоэлектростанций, работающих на горючем сланце, от которого ранее Эстония решила избавиться до 2030 года, сохранится высокой и на ближайшую перспективу: «Да, в ближайшие годы наши теплоэлектростанции будут играть очень важную роль».