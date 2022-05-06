Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, 6 мая, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В ямальском городе Губкинском 6 мая 2022 года вандалы сорвали знамя Победы с дома №7 в девятом микрорайоне. Об этом сообщил глава города Андрей Гаранин в своём телеграм-канале.

Знамя Победы

«Уважаемые губкинцы, земляки. Я также, как и вы, возмущён тем фактом, что вандалы сорвали знамя Победы с фасада дома. Мы обязательно узнаем, кто это сделал — работа правоохранительными органами уже ведётся! Недопустимо осквернять символы Великой Победы в нашем городе и нашей стране!» — заявил мэр Губкинского.

В группе «Губкинский. Ком» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы сообщают, что вандалы, срывая российский триколор и знамя Победы «орали на весь двор оскорбительные высказывания в адрес нашей с вами страны». Комментаторы требуют «наказать негодяев по всей строгости закона».

«В нашей стране Знамя Победы — достояние и гордость нашего народа, и такие поступки для нас неприемлемы! Этим инцидентом уже занимается полиция. Надеемся, что этих граждан оперативно найдут и возьмут у них объяснения, чтобы дать правовую оценку и принять соответствующие меры», — прокомментировали в горадминистрации Губкинского вопиющий инцидент.