Санкт-Петербург, , 17:13 — REGNUM Геополитическая обстановка внесла негативные изменения не только в авиасообщение между Россией и иностранными государствами, но и в круизные маршруты. Из морских перевозок международных компаний в 2022 году исключают заходы в Петербург. Об этом 6 мая сообщила испанская газета ABC.

Круизный лайнер (сс) Laura

Кризис вокруг Украины стал причиной пересмотра маршрутов. Как сообщает издание, в 2022 году круизные суда не будут останавливаться в Северной столице. Компаниями, которые внесли коррективы в маршруты, стали MSC Cruises, Royal Caribbean.

«Безопасность наших гостей и экипажа всегда является нашим главным приоритетом, — заявили в Royal Caribbean. — Мы постоянно следим за событиями, происходящими в мире, в том числе за ситуацией на Украине».

Норвежский оператор Norwegian Cruise Line, который ранее предоставлял туры с заходом в Петербург, также отменил такую возможность в этому году.

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Напомним, что заходов круизных судов в Петербург не было в 2020–2021 годах из-за пандемии коронавируса. Власти региона ввели меры поддержки для предприятий туристической инфраструктуры, пострадавших из-за антироссийских санкций.

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