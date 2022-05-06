Москва, , 18:16 — REGNUM Германия, так же, как и ряд других стран ЕС, «основательно подзабывших уроки истории», продолжают воспринимать Западные Балканы как сферу своих исключительных геополитических интересов. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев на брифинге в Москве 6 мая.

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При этом Брюссель лицемерно обвиняет Россию в попытках установления «зон влияния» в Европе, отметил российский дипломат.

«Мы неоднократно обращали внимание на пагубную практику, когда евроинтеграционные устремления стран западнобалканского региона используются для неприкрытого шантажа, недобросовестной конкуренции и выдавливания инвестиций стран, которые не являются членами ЕС и которые вносят реальный вклад в социально-экономический рост и стабильность Западных Балкан. Под предлогом следования политической линии Брюсселя балканские страны принуждают поддерживать антироссийские санкции, ставят перед искусственным выбором «или с Евросоюзом, или с Россией», — рассказал Зайцев.

Представитель МИД России добавил, что повестка, которую ЕС навязывает странам региона, не учитывает менталитет, исторические, лингвистические, религиозные и культурные корни стран Западных Балкан.

«Она чревата для государств региона потерей суверенитета и права на самостоятельную многовекторную внешнюю политику. Причем никто не гарантирует членство в ЕС в обозримом будущем», — отметил Зайцев.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти 4 мая в Берлине заявил, что все страны Западных Балкан должны войти в ЕС.