Рига, , 16:32 — REGNUM В субботу, 7 мая, волонтеры международной программы Southwestern Advantage займутся в Латвии сбором пожертвовании для украинских беженцев. Об этом сообщило латвийское издание rus. lsm. lv.

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Акция будет проходить в нескольких городах путем обхода квартир в многоэтажных домах. В рамках кампании волонтеры могут постучаться в двери жителей Риги, Юрмалы, Кекавы, Саласпилса, Елгавы, Адажи, Царникавы, Саулкрасты и Звейниекциемса.

Сообщается, что все участники кампании будут иметь специальные бейджи, с собой будут носить специально разработанные ящики для пожертвований и терминалы приема банковских карт. Каждый участник кампании предъявит документ, повреждающий разрешение собирать средства от имени Латвийской ассоциации детских деревень SOS. По словам организаторов акции, все собранные средства пойдут на обеспечение семей беженцев в Детской деревне SOS в Ислице.

Сейчас в Детском поселке SOS проживают 27 детей и подростков в возрасте от восьми месяцев до 20 лет, а также мамы 14 детей из Украины. Первые украинские семьи прибыли сюда 7 марта 2022 года.