Москва, , 20:37 — REGNUM Малый и средний бизнес за I квартал 2022 года заключил договоров на поставки по 223-ФЗ почти на 900 млрд рублей. Более 49 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса заключили в I квартале 2022 года договоры в рамках закупок компаний с госучастием по 223-ФЗ. Общая сумма заключенных договоров составила 899 млрд рублей.

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«В первом квартале госкомпании сохранили рынок закупок для малого и среднего бизнеса, несмотря на введение санкционных и ограничительных мер в отношении российских крупнейших заказчиков. Это очень важно, потому что таким образом у малых и средних предприятий остается доступ к стабильной сбытовой площадке», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он отметил, что за три месяца этого года по сравнению с годом ранее на 2,5 тыс. выросло количество поставщиков из числа малых и средних предприятий. В то же время объем закупок у них превысил аналогичный показатель 2021 года почти на 100 млрд рублей, а доля таких закупок достигла 38% в общем объеме.

Наибольший прирост закупок продемонстрировали малые и средние предприятия Брянской области (148,45%). Затем идет бизнес Калужской (103,35%), Новгородской (98,4%), Еврейской автономной (91,6%) и Архангельской областей (88,2%). В топ-10 по этому показателю также вошли Астраханская область (84,2%), Ненецкий автономный округ (45,63%), Орловская (78,6%) и Магаданская области (69,2%), Чувашская Республика (64,9%).

В I квартале 2022 года отмечен резкий прирост числа договоров на закупку ряда товаров. В числе лидеров спроса было компьютерное, электронное и оптическое оборудование (2,7 раза), напитки и пищевые продукты (2,7 раза), текстиль и изделия текстильные (2,6 раза), услуги здравоохранения и соцобеспечения (2,3 раза), производственная и профессиональная одежда (2,1 раза).

В десятку лидеров по приросту договоров вошли также закупки продукции горнодобывающих производств (1,7 раза); лесоводства, сельского и рыбного хозяйства (1,5 раза), программного обеспечения и консультаций в области IT-технологий (1,5 раза), лекарств и медицинских материалов (в 1,5 раза).

По итогам I квартала 2022 года экономия средств при закупках у малого и среднего бизнеса составила 6,38% (в четыре раза больше показателя 2020 года). При этом максимальная экономия достигала 8,1% при проведении закупок через «запросы предложений».

Среднее количество заявок на каждую закупку по итогам I квартала 2022 года — 1,92. Чаще всего закупки проводились через «запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства». Всего таким способом было размещено 13 тыс. 375 лотов на 20,5 млрд рублей. В среднем на каждый такой лот приходилось 1,86 заявки от малых и средних компаний.

Объем закупок у единственного поставщика из числа малых и средних предприятий составил 6,38% (в 2,2 раза ниже, чем общая практика по 223-ФЗ в 2020 году). При этом при сравнении результатов таких закупок в I квартале 2022 года с аналогичным периодом 2021 года отмечено снижение на 8,1% по количеству и на 41,5% по объему.

Сопредседатель Новгородского регионального отделения «Деловой России», генеральный директор Инвестиционно-строительной компании «Новинвест» Антон Бондалетов считает закономерным рост объемов закупок товаров и услуг для нужд госкомпаний у малых и средних предпринимателей в нынешней политической и экономической ситуации. Корреспонденту ИА REGNUM он также пояснил:

«Малый бизнес ищет «тихую гавань» и находит её, налаживая партнерство с государственными структурами, в том числе госкорпорациями, положение которых стабильно. «В любой непонятной ситуации — ищи партнеров в госсекторе», — этому учат на большинстве бизнес-курсов. С другой стороны, сами госструктуры и госкомпании вынуждены внимательнее оглядеться вокруг на фоне сложностей с логистикой, а порой и просто невозможности закупить тот или иной товар или услугу зарубежного производства.

Местный малый и средний бизнес, с другой стороны, активно включается в импортозамещение. Собственно, малые предприниматели стремились к производству аналогов и раньше, но не включались в борьбу за госконтракты с крупными импортерами — оптовиками, по объективным и субъективным причинам. Их торговые марки крупным госкомпаниям, закупавшим по привычке знакомый товар, были порой просто неизвестны. Иногда они не были в состоянии обеспечить необходимый объем или периодичность поставок.

Теперь же ситуация изменилась — у контрагентов из госсектора просто нет иных вариантов, кроме как обратиться к местным производителям аналогов. Что же касается перечня регионов-лидеров по показателю таких закупок, то положение той или иной территории в этом своеобразном рейтинге, на мой взгляд, объясняется качеством коммуникации между государственными структурами и местным бизнес-сообществом.

В Новгородской области, высокое качество такой коммуникации было нарабатывалась последние пять лет, было закалено контактом в режиме реального времени на фоне минувшего пика распространения новой коронвирусной инфекции. Теперь наработанная скорость обмена информацией и взаимное доверие сказывается и на объеме закупок госструктурами и госкомпаниями у местных товаропроизводителей, которые в основном относятся к категории малого и среднего бизнеса».

Напомним, с 2022 года делать закупки у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ обязаны все заказчики с госучастием. Квота на них составляет 25%, ее обеспечением занимается Корпорация МСП.

Одним из показателей нацпроекта по развитию предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, установлен объем закупок компаний с госучастием у малого и среднего бизнеса. Он должен составить не менее 5 трлн рублей к 2024 году.