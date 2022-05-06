Колпино, Санкт-Петербург, 6 мая, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Петербуржца Сергея Петушкова, обвиняемого в убийстве своей жены, тело которой он расчленил, на два месяца поместили в СИЗО, сообщили 6 мая в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга. На преступление он пошел после ссоры из-за своих многочисленных измен.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга. Сергей Петушков в суде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 22 февраля в квартире в Колпино между задержанным и его супругой Еленой К. произошла ссора на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, вызванных бытовыми конфликтами и неоднократными супружескими изменами мужчины. Как считает следствие, Сергей ударил Елену в область жизненно важных органов, та, не устояв, упала и ударилась головой, от чего умерла.

Вместо того, чтобы вызвать медиков и полицию, Петушков дождался позднего вечера, перенёс тело погибшей в «ГАЗ Соболь» и перевез его в Гатчинский район Ленобласти. Там он расчленил топором тело, отделив руки, ноги и голову от туловища, упаковал останки в пакеты и выбросил их и личные вещи погибшей в неустановленные места на территории Петербурга и Ленобласти.

После чего он обратился в полицию с заявлением о пропаже жены, которую на протяжении двух месяцев безуспешно пытались найти волонтеры и правоохранительные органы.

«4 мая Петушков был задержан в порядке ст.91 УПК РФ, а 5 мая ему было предъявлено обвинение, вину признал частично, дав изобличающие показания, — уточнили в ОПС. — Срок меры — 3 июля».