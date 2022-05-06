Мадрид, , 16:29 — REGNUM В одном из жилых многоэтажных домов в центре Мадрида произошёл взрыв, сообщает 6 мая El País.

Элсон Кларк. Мадрид

Взрыв прогремел днём в доме №35 на улице Генерала Пардиньяса.

На данный момент известно о 12 пострадавших.

Уничтожены несколько этажей здания, повреждены автомобили, припаркованные рядом с домом.

По предварительной версии, причиной взрыва может быть утечка газа.

Проводится спасательная операция.

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