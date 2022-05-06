Мадрид, 6 мая 2022, 16:29 — REGNUM В одном из жилых многоэтажных домов в центре Мадрида произошёл взрыв, сообщает 6 мая El País.
Взрыв прогремел днём в доме №35 на улице Генерала Пардиньяса.
На данный момент известно о 12 пострадавших.
Уничтожены несколько этажей здания, повреждены автомобили, припаркованные рядом с домом.
По предварительной версии, причиной взрыва может быть утечка газа.
Проводится спасательная операция.
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