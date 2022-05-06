Рига, 6 мая, 2022, 16:28 — ИА Регнум.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Заявления руководителей и политиков латвийского государства о важности роли местных русских в жизни страны разбиваются о практику решений, в которых на первый план выходят дискриминация и ограничение прав и свобод «наших русских». Об этом журналист Абик Элкин написал в статье «Ничего личного, только политика: русский вопрос для латвийской власти» на местном портале bb. lv.

По его словам, после 24 февраля нынешнего года латвийские руководители сказали множество правильных слов — про необходимость сплочения общества, про движение к созданию единой политической нации, о недопустимости провокаций и попыток возложить на местных русских ответственность за действия России.

«Но слова обычно очень быстро забываются, особенно если за ними не следуют дела. На сей раз были и дела… Вот только пока прямо противоположные заявленным целям», — считает латвийский журналист.

По его мнению, в течение следующих после 24 февраля 70 дней ведущие политические силы Латвии лишь продолжают усугублять раскол общества. Он привел примеры такой деятельности.

Так, правящие партии представили в парламенте две, по оценке Элкина, опасные провокационные инициативы. Первая — немедленно запустить механизм аудита (с правом пересмотра) всех выданных Латвией временных и постоянных видов на жительство для граждан России. Вторая — уже с 1 сентября 2022 года все школы нацменьшинств перевести только на латышский язык обучения.

«В порыве предвыборной истерии те же активисты даже хотели обязать беженцев с Украины отправлять своих детей исключительно в латышские школы. В итоге эту издевательскую идею остальные правящие партии замяли», — пишет Элкин.

Пока нацменьшинства обсуждали очередную языковую реформу школ, те же правящие политики решили покончить с Днем Победы 9 мая: «Нет, все–таки отменять это число в календаре депутаты не стали, но запретили в этот и иные дни даже приближаться с митингами, шествиями и пикетами к памятникам советским воинам. Цель очевидна — не допустить никаких мероприятий 9 мая у памятника Освободителям в Риге».

По мнению латвийского журналиста, близость парламентских выборов толкает местных национал-политиков на еще более радикальные поступки.

«И вот уже полным ходом идет политико–правовая и информационная артподготовка к сносу самого монумента освободителям. Каждый день находятся лидеры мнений, которые убеждают, что нет сейчас более важной задачи, чем снос памятника», — сообщил журналист.

Элкин задается вопросом: «А разве был опрос общественного мнения на сей счет? Или, может, объявлялся референдум?» И отвечает: «Разумеется, нет!»

Журналист считает, что пока правящие политические силы Латвии не сделали ни одного шага по сближению двух крупнейших общин страны. К шагам в противоположном направлении он отнес также сокращение телевизионного информационного вещания на русском языке и нежелание местных властей инвестироваться в местное инфовещание на этом языке.

«Видимо, до октября нынешнего года, то есть до парламентских выборов, все усилия политиков будут направлены только на дальнейший раскол общества. Печально, но, с другой стороны, ничего нового — это все мы наблюдаем перед каждыми выборами уже на протяжении трех десятилетий», — считает латвийский журналист Абик Элкин.