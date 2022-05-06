Херсон, 6 мая, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Российские силы не бросят жителей Херсонской области, она навсегда освобождена от украинских боевиков. Об этом 6 мая заявил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Council.gov.ru Андрей Турчак

Отвечая на реплику о том, что жителей Херсонской области беспокоит их будущее, Турчак сказал: «Россия здесь навсегда!»

Он отметил, что об этом надо рассказывать жителям Херсонской области, а кроме того, оперативно реагировать на любые их запросы.