Тверь, 6 мая, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Гуманитарная помощь в зону проведения специальной военной операции на территории Украины и республик Донбасса отправлена 6 мая с железнодорожного вокзала Твери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверская область присоединилась к акции «Поезд помощи»

Помощь отправлена в рамках всероссийской акции «Поезд помощи». В мероприятии приняли участие члены правительства Тверской области, представители регионального управления МЧС России по Тверской области, РЖД, общероссийского народного фронта, военно-патриотических объединений и молодежных общественных организаций.

Из Твери отправлены продукты питания, одежда, обувь, средства личной гигиены и медикаменты — всё то, в чём сейчас нуждаются жители Донбасса и Украины. Также в Донбасс будут отправлены строительные материалы. Груз — всего 21 тонна — собран при участии предприятий Верхневолжья и неравнодушных жителей региона.

Состав гуманитарного «Поезда помощи» будет сформирован в Москве из вагонов с разных регионов Российской Федерации, а затем отправится в Ростовскую область.

Отметим, что Тверская области регулярно отправляет помощь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик.