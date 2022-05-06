Рига, , 16:24 — REGNUM Политическое решение о сносе мемориала павшим советским воинам в рижском парке Победы принято, вопрос лишь в том, как это сделать и когда. Об этом в интервью латвийскому телеканалу TV24 заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Представители посольства России возлагают венки к памятнику воинам-освободителям Риги latvia.mid.ru

«Кажется, настал тот момент, когда широкая публика однозначно считает, что памятнику не место. Поэтому нам просто нужно найти способ, когда и как», — сказал премьер.

Кариньш также сообщил, что в настоящее время депутаты национального парламента Сейма в комиссии по иностранным делам рассматривают вопрос сноса. Премьер-министр выразил уверенность, что депутатам Сейма удастся найти решение.

Кариньш считает, что вопрос о памятнике уже не вызывает таких разногласий, как до начала специальной военной операции России на Украине. И объяснил это тем, что в стране были запрещены российские телеканалы и властям удалось провести активную разъяснительную работу среди местного населения.

«Теперь все черное или белое. Если кто-то не поддерживает действия РФ на Украине, значит, поддерживает ценности свободы и демократии. Можно сказать что этот осколок оккупации (мемориальный комплекс в Риге — ИА REGNUM) — своего рода напоминание о том, чему в нашей стране больше нет места», — отметил Кариньш.

В Латвии запрещено массовое празднование Дня Победы 9 мая, допуск к советским памятникам ограничен, а демонстрация советских и российских военных символов уголовно наказуема.