Москва, 6 мая, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Мэрия Москвы намерена выполнить все обязательства перед участниками программы реновации в утвержденные сроки. Об этом 6 мая сообщается на портале mos.ru.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Есть у реновации начало, нет у реновации конца

Как отметил заммэра столицы Андрей Бочкарев, утвержденный объем расходов на финансирование программы московской реновации составит в 2022 году 110 млрд рублей. Несмотря на серьезное изменение экономической ситуации, власти города намерены выполнить все взятые на себя обязательства.

«Даже в текущей экономической ситуации мэр Москвы Сергей Собянин ставит перед нами задачу не просто не снижать темпы реализации этой важной городской программы, но и нарастить их, по возможности ускорив переселение москвичей в новое жилье», — сказал Бочкарев.