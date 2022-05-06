Таллин, 6 мая, 2022, 16:18 — ИА Регнум. На начавшемся в Эстонии аукционе по распределению лицензий на мобильную связь пятого поколения (5G) предложения превысили начальную цену на миллион евро. Об этом сообщил Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.

5G

На получение первой в стране лицензии подобного рода претендуют четыре компании: Elisa, Telia, Tele2 и Bite. Лицензия дает право предлагать мобильную связь стандарта 5G в частотных диапазонах 3410-3480 МГц ja 3600-3660 МГц.

Стартовая цена аукциона составила 1 597 000 евро, к вечеру четверга, 5 мая, самое высокое предложение достигло 2,6 млн евро.

Сообщается, что торги могут быть завершены так называемым «пустым туром», когда никто не сделает предложение, превышающее наивысшую цену предыдущего тура. В таком случае будет объявлен победитель, и на торги выставят вторую лицензию.