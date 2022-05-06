Вашингтон, 6 мая, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Американский рэпер Джек Харлоу опубликовал видеоклип под названием First Class. Об этом 6 мая сообщило издание The Flow.

Кадр из клипа First Class Джек Харлоу

В ролике музыкант показывает обычный день из своей жизни: отдых в дорогостоящем ресторане, работу на студии звукозаписи и даже полёт на частном вертолёте. К слову, музыка для самого трека была позаимствована из хита Glamorous певицы Fergie (Ферги Дюамель).

Напомним, что 6 мая 2022 года Джек Харлоу представил свой второй студийный альбом. Пластинка под названием Come Home The Kids Miss You включила в себя 15 треков, а в число гостей релиза попали Drake (Обри Дрейк Грэм), Джастин Тимберлейк, Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер-младший) и Фаррелл Уильямс.