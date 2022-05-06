Таллин, , 16:11 — REGNUM С 5 мая нынешнего года генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурге и представительство в Пскове закрыты. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Эстонии.

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Подчеркивается, что теперь за консульскими услугами или помощью граждане Эстонии могут обратиться в посольство в Москве. Для получения консульской помощи также можно обратиться в загранпредставительство другого государства-члена ЕС в Санкт-Петербурге.

Все удостоверяющие личность документы, оставшиеся в генеральном консульстве Санкт-Петербурга и его представительстве в Пскове, будут отправлены в московское посольство.

Все визовые заявления, поступившие до 25 апреля в Санкт-Петербурге и Пскове, будут обработаны в полном объеме, а паспорта с визовыми решениями будут возвращены в оговоренное время.

Прекращение консульской работы дипломатических ведомств Эстонии в Санкт-Петербурге и Пскове произошло по требованию МИД России в качестве зеркального ответа на закрытие в Эстонии дипломатических представительств РФ в Нарве и Тарту в апреле нынешнего года и высылку российских дипломатов.