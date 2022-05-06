Курск, 6 мая, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 26 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

6 мая выявлено 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 12 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 117 тыс. 410 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 112 тыс. 722 пациента, в том числе 136 — за последние сутки.

Всего скончались 2465 человек. Подтверждено два новых летальных случая.