Нью-Йорк, США, , 16:14 — REGNUM В ходе эвакуации, в которой, помимо российских ВС, приняли участие ООН и Международный комитет Красного Креста, территорию города Мариуполя и «Азовстали» покинули свыше пяти сотен мирных жителей.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

Об этом 6 мая написал генсек ООН Антониу Гутерреш в своём Twitter. Он уточнил, что с завода «Азовсталь» в Мариуполе (ДНР) и с прилегающих территорий «две колонны при обеспечении безопасности эвакуировали около 500 человек».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 мая, с «Азовстали» и прилегающих территорий эвакуировали мирных жителей при участии представителей ООН. Это мероприятие осуществляется по договорённости с российским руководством.

Читайте ранее в этом сюжете: В ООН заявили о начале эвакуации мирных жителей из Мариуполя