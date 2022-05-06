Париж, , 16:09 — REGNUM Европейский союз предложил пересмотреть вопрос о введении эмбарго на российскую нефть, чтобы Венгрия, Словакия и Чехия выполнили обязательства до 2024 года, сообщает Le Parisien.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Другие государства-члены прекратят импорт нефти к концу 2022 года, при этом импорт сырой нефти прекратится через 6 месяцев, а нефтепродуктов — через 8 месяцев», — заявили в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврокомиссии заявили, что дискуссия в Евросоюзе по шестому пакету санкций против России продолжается.

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