Кишинёв, 6 мая, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Декларация спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука после встречи с прибывшим в Киев главой молдавского парламента Игорем Гросу возмутила членов оппозиционной Партии социалистов Молдавии. Об этом говорится в обращении партии на официальном сайте.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

«Мы требуем чёткого объяснения выражений: «переброска военной техники» и «разминирование освобожденных территорий», — говорится в заявлении.

Авторы обращения заявляют, что Молдавию пытаются втянуть в вооружённый конфликт. Это является нарушением конституции, в которой прописан нейтральный статус республики.

Стоит отметить, что ранее Гросу посетил Украину с официальным визитом. В ходе встречи он заявил, что Молдавия делом доказала, что поддерживает киевский режим в противостоянии спецоперации России по денацификации Украины.