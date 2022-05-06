Пенза, , 16:32 — REGNUM В 2021 году в Пензенской области по сравнению с 2020 годом общая численность инвалидов увеличилась на 2,1%, численность детей-инвалидов — на 7,3%. Как сообщает Пензастат, по итогам прошлого года в регионе с инвалидностью проживают 96 633 человека, из них получающих пенсии детей-инвалидов 4896 человек.

Знак для инвалидов

Впервые в прошлом году признали инвалидами 6836 человек в возрасте 18 лет и старше, это меньше на 1,9%, чем в 2020 году (6965 человек),

Среди несовершеннолетних лидируют в структуре первичной инвалидности психические расстройства и расстройства поведения, на втором месте — врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения, далее идут болезни нервной системы, четвертое место занимают болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ, следом идут болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в пензенских образовательных организациях, реализующих программы инклюзивного образования, выявили 137 нарушений.

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