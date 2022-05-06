Цхинвал, 6 мая 2022, 16:03 — REGNUM Все избирательные участки для выборов президента Южной Осетии подготовлены. Об этом сообщила агентству «Рес» секретарь Центризбиркома республики Кристина Авлохова.

Герб Южной Осетии
Герб Южной Осетии

«Для организации голосования для граждан нашей республики 8 мая, в 8 утра откроются 76 избирательных участков на территории Южной Осетии, Москвы, Сухума и Владикавказа, всего напечатано 40 тысяч бюллетеней», — рассказала Авлохова журналистам.

Сообщается, что на выборы приедут наблюдатели из России, Донецкой и Луганской народных республик и Абхазии. Также были отправлены приглашения наблюдателям в Сирии.

Напомним, первый тур выборов президента Южной Осетии прошёл 10 апреля. Во второй тур прошли действующий глава республики Анатолий Бибилов, получивший 33,5% голосов, и лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев, который обошёл конкурента, набрав 36,9%.