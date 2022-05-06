Цхинвал, , 16:03 — REGNUM Все избирательные участки для выборов президента Южной Осетии подготовлены. Об этом сообщила агентству «Рес» секретарь Центризбиркома республики Кристина Авлохова.

Герб Южной Осетии

«Для организации голосования для граждан нашей республики 8 мая, в 8 утра откроются 76 избирательных участков на территории Южной Осетии, Москвы, Сухума и Владикавказа, всего напечатано 40 тысяч бюллетеней», — рассказала Авлохова журналистам.

Сообщается, что на выборы приедут наблюдатели из России, Донецкой и Луганской народных республик и Абхазии. Также были отправлены приглашения наблюдателям в Сирии.

Напомним, первый тур выборов президента Южной Осетии прошёл 10 апреля. Во второй тур прошли действующий глава республики Анатолий Бибилов, получивший 33,5% голосов, и лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев, который обошёл конкурента, набрав 36,9%.