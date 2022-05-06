Салехард, , 16:01 — REGNUM Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов задекларировал годовой доход в размере 26,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Дмитрий Артюхов 89.rodina.news

Что на 1,12 млн больше, чем в 2020 году, когда глава ЯНАО задекларировал 25,28 млн рублей дохода. Как и годом ранее, у Дмитрий Артюхова в собственности земельный участок площадью в 500 кв. м, легковой автомобиль Audi, добавились квартира площадью 111 кв. м и машиноместо. В совместном пользовании с супругой у губернатора находится служебная квартира площадью 72,7 кв. м.

Александр Мажаров Yanao.ru

Однако в правительстве ЯНАО есть заместители губернатора, которые задекларировали больше доходов за 2021 год, чем глава региона. Директор окружного департамента внешних связей Александр Мажаров получил 33,94 млн рублей, годом ранее — 29,9 млн рублей. В его владении три земельных участка (2000, 1400 и 374 кв. м), два жилых дома (229,5 и 44,7 кв. м), четыре квартиры (70,1, 74,9, 116,9 и 64,6 кв. м), гараж (17,6 кв. м) и нежилое помещение (12 кв. м). Автопарк Александра Мажарова состоит из трёх легковых автомобилей марок Lexus, Porsche, Toyota.

Директор департамента финансов ЯНАО Альбина Свинцова задекларировала 31,5 млн рублей дохода за 2021 год, годом ранее её доход составлял 24,5 млн рублей. В собственности у Свинцовой два земельных участка (1358 и 2458 кв. м), два жилых дома (622,7 и 608,9 кв. м) и квартиру (74,2 кв. м).

Читайте ранее в этом сюжете: Доходы губернатора Ямала продолжают сокращаться